Toneelspeelster en slager Dinie kijkt deze dagen in vele spiegels tegelijk

Altijd staat ze in de coulissen. Zowel bij haar grote hobby toneelspelen, als in haar vak als slager. Dinie Jansen- Oplaat (58) trekt echter de stoute schoenen aan: in een speciaal opgebouwde spiegelzaal in eigen tuin ziet ze zichzelf vanuit allerlei hoeken, midden op het toneel. Ze speelt een van de vier hoofdrollen in Jaloezieën. De première is net achter de rug. Tijd voor een dubbelportret.

Het toneel

Toneel zit Dinie in het bloed. Maar regie nog meer. De laatste decennia is er elk jaar wel een stuk dat onder haar bezielende leiding tot leven komt. Van grote Openluchtspelen, tot kleine eenakters: zolang Dinie met haar grote hobby bezig kan zijn is het goed. De liefde voor toneel bracht haar ook bij Henk, de man waarmee ze deze week 35 jaar getrouwd is. Samen speelden ze bij de Plattelandsjongeren van Bathmen.

,,Ik heb weliswaar in die goed 40 jaar dat ik regisseer meer dan 50 stukken geregisseerd en zo nu en dan ook zelf wel op het toneel gestaan, maar ik wilde nu zelf nog eens een grote rol spelen in een mooi stuk. Dat was wel een risico: kan ik teksten onthouden. Dat was een uitdaging.’’

Ze zocht een regisseur die juist op de zomerdag wilde oefenen met de vier acteurs die elkaar door en door kennen. ,,Ik kende onze regisseur Leonard Beuger hiervoor alleen van naam. Ik leer nu ook van hem door te zien hoe hij werkt. Er zijn zeker dingen die ik over ga nemen.” De eerste voorstellingen zijn geweest. Dinie voelt zich nu al zekerder in haar acteursrol, ondanks dat ze zichzelf herhaaldelijk tegenkomt in de tent vol spiegels. De voorstellingen in Bathmen zijn uitverkocht. Maar wie nog graag wil kijken: ,,We spelen later nog een paar keer in Doesburg.”

De spiegeltent in de tuin was er eerder dan het toneelstuk. ,,We hebben zelf geen kinderen. Een jongen die altijd bij ons gewerkt heeft wilde heel graag in onze tuin trouwen. Dus dan ga je daar omheen dromen. Je kunt niet alles hebben in het leven. Henk en ik zijn altijd met zijn tweetjes gebleven. Toneel is onze grote passie. Ik vind het heel fijn dat ik de kans krijg deze beide kanten van me te laten zien. Er zijn ook veel parallellen tussen de slagerij en toneel: steeds moet je het je klanten en publiek zo goed mogelijk naar de zin maken.’’

Volledig scherm Spelend in de spiegelzaal, waar ze zichzelf aan alle kanten kan bekijken, gaat de regisseuse de uitdaging aan om weer zelf te acteren. © FOTO HISSINK

De slager

Dinie Jansen is bovenal slager in hart en nieren. Dag in dag uit staat ze in hun Doesburgse zaak om de mooiste ambachtelijke producten te maken. ,,Henk is er voor de klanten, ik doe achter. Er zijn veel parallellen met het toneelspelen. Je hebt een goed team nodig om klanten of publiek het naar het zin te maken. Bij het toneel doe ik dat als regisseur, in de slagerij als de maker van producten en het plannen van ons team.” De liefde voor het slagersvak kreeg ze mee in haar baantje bij de Bathmense slager Linker waar ze als 13-jarige op de zaterdagen begon. Manlief Henk werd aangestoken door haar enthousiasme.

De Worstepinne heet het bedrijf van het paar Jansen en eigenlijk in de naam zelf zit de liefde voor het vak al verborgen: ,,Het was een pin waar de worst aan gehangen werd om te drogen. Mensen maakten die vroeger zelf, van sleedoorn, op de winterdag. Ons bedrijf staat bekend om de ambacht. Mensen komen voor onze worst, achterham, boerenleverworst. Toen we begonnen wilden we ons onderscheiden. En ja, de naam Jansen is dan ook maar zo Jansen.”

Een team aansturen, mooie producten maken. Het is haar lust en leven. Daarin zit de overeenkomst met de slagerij en het toneel. ,,De neuzen dezelfde kant op krijgen, samen werken. Daar word ik blij van.” Het Bathmens stel vertrok naar Doesburg omdat daar de kans was een bedrijf te starten. Waren er in 1984, toen De Worstepinne startte, nog 7 slagerijen in Doesburg, nu is slagerij nog de enig overgeblevene. Net zoals het paar viert dat ze 35 jaar getrouwd zijn vieren ze met de zaak het 35-jarig jubileum. Nog immer wonen ze boven hun zaak stroomopwaarts aan de IJssel, maar Bathmen trekt. Dus sinds een aantal jaren heeft het stel weer een huis in Bathmen. ,,Ook voor de oude dag", glimlacht Dinie. Thuiskomen doet ze zo zowel in Bathmen, als in Doesburg.