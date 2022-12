Topjaar Holtense WK-debutant Jansen veranderde de ‘boerenpummel’ amper: ‘Ben nog gewoon Danny, maar kan niet meer naar de keet’

‘Don Juan van Deventer’ zet Ziggo Dome weer op de kop: ‘Al die mensen, dat blijft speciaal’

In 2019 stond hij uit het niets op het podium van Ziggo Dome voor 15.000 man. Drie jaar later en een lange coronaperiode verder stond Deventenaar Rhandy Bishop, bekend van zijn kroeg op de Brink, maandag wéér in het voorprogramma van tal van Hollandse muziektoppers. ,,Don Juan van Deventer, zo werd ik aangekondigd, dat is overdreven.”

13 december