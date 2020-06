Topman Keolis over ‘fraude’ aanbesteding: ‘Er zijn fouten gemaakt, maar we zijn geen fout bedrijf’

Voor het eerst gaat topman Frank Janssen (54) van vervoerder Keolis uit Deventer in op de vermeende fraude rond een gewonnen mega-busaanbesteding in de regio. Hij geeft toe dat er fouten zijn gemaakt, maar benadrukt: ,,We zijn geen fout bedrijf.” Hoe moet het verder met de concessie IJssel-Vecht en wat zijn de scenario’s?

De topman reageert in een korte interne videoboodschap die in handen is van De Stentor. Janssen, sinds vorig jaar CEO van Keolis Nederland, zegt dat het interne onderzoek naar de vermeende fraude bij de busconcessie IJssel-Vecht ‘bijna af is’.

Janssen: ,,Er zijn onregelmatigheden ontdekt en dat past niet bij ons bedrijf. We willen een betrouwbaar en integer bedrijf zijn. Er zijn weliswaar fouten gemaakt, maar dat betekent niet dat we een fout bedrijf zijn.” Intussen laat de provincie Overijssel weten op 7 juli met een besluit te komen over hoe het verder moet met de aanbesteding.

Concessie busvervoer

De concessie draait om het busvervoer in Midden-Overijssel, op de Veluwe en in Lelystad voor de komende tien jaar. De aanbesteding, waarmee 900 miljoen euro is gemoeid, gaat in vanaf december 2020.

Begin maart doken bij Keolis ‘frauduleuze’ documenten op met geheime afspraken tussen de Chinese leverancier(s) van elektrische bussen en Keolis. De afspraken zouden zijn gemaakt zonder medeweten van de provincie Overijssel.

Levering bussen

Het gaat onder meer om overeenkomsten over de levering van tientallen buurtbussen en de levensduur en recycling van accu’s van de bussen. Uit het statement van Janssen blijkt dat de buurtbussen, geleverd door het bedrijf Ginaf, niet op tijd zijn. ,,We zijn hard bezig met een alternatief voor de buurtbussen.”

Desondanks heeft hij alle vertrouwen in een goede afloop. ,,Reigers kunnen er op vertrouwen dat we 13 december volledig van start kunnen gaan met het vervoer dat wij willen gaan bieden.”

Vervolgbesluit Provincie

Een van de directeuren en een vlootmanager zijn vanwege de kwestie ontslagen. Keolis heeft ook melding van de onregelmatigheden gemaakt bij het Openbaar Ministerie. Interim-directeur Theo Vegter, voorzitter van Busvervoer Nederland, is ingevlogen bij Keolis om orde op zaken te stellen.

Of Keolis vanaf december mag starten met de aanbesteding is nog lang geen uitgemaakte zaak. De provincie Overijssel neemt op 9 juli een besluit over het vervolgproces. Er loopt een juridische onderzoek. In een speciale vergadering schetste juridisch teamleider Gerben Knuttel van de provincie Overijssel woensdagochtend twee hoofdscenario’s.

Noodconcessie is scenario

Een daarvan is het intrekken van de concessie. Dat heeft grote gevolgen. Er moet een keuze worden gemaakt voor een mogelijke heraanbesteding. Ook is het mogelijk dat er een zogenoemde noodconcessie komt.

,,Knuttel: ,,De vraag is wie in staat is om dat te doen. Dat wordt een zoektocht en kan geld kosten. Het zal een flinke puzzel worden, waarbij de kosten in theorie zouden kunnen worden verhaald op Keolis.”

Andere optie: concessie behouden

De andere optie is de concessie behouden. Knuttel: ,,Mogelijk gaan andere vervoerders dan een aansprakelijkstelling indienen vanwege gederfde winst. Het zal niet alleen een juridisch vraagstuk zijn, maar het is ook een politieke discussie.” Volgens Knuttel is het niet rijden van bussen vanaf december ‘absoluut’ het meest zwarte scenario.