Toren Leeuwenburg bij Deventer station krijgt ‘zusje’ en veel woonruimte voor studenten: positieve reacties

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Oost-Nederland verandert in grote rode vlek: coronabe­smet­tin­gen blijven toenemen

Oost-Nederland kleurt steeds verder rood, het aantal coronabesmettingen blijft stijgen. In de regio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland worden in totaal 1373 nieuwe gevallen gemeld. Dat zijn er 130 meer dan gisteren. Er is op dit moment nog maar een handjevol gemeenten in Oost-Nederland dat de dans ontspringt.

6 november