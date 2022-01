Torenhoge energieprijzen teisteren sportparadijs De Scheg, Deventer lapt flink bij

VIDEO Spoedover­leg met wethouder over verdwijnen Deventer kunstwerk op Grote Kerkhof: ‘Teleur­stel­lend gesprek’

Voorlopig blijft het onduidelijk of De Fontein toch op het Grote Kerkhof in Deventer kan blijven staan. De gemeente is het plein aan het herinrichten en daar past dit kunstwerk niet bij. Nabestaanden van de overleden kunstenaar wisten niets van de plannen af. In een eerste gesprek zou de gemeente daarvoor haar excuses hebben aangeboden.

21 januari