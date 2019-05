Tot negen maanden cel geëist tegen Johannes S. uit Deventer voor gestolen scootmobiels

De sleutel die de politie in de jaszak van de 58-jarige Johannes S. uit Deventer vond, was dezelfde als die van een gestolen scootmobiel. Had de verdachte een loper op zak? ,,Nee hoor: sleutels van scootmobielen van dezelfde fabrikant zijn allemaal hetzelfde.’’

S. wordt verdacht van de diefstal van 4 scootmobielen tussen augustus en oktober vorig jaar. Bij zeker twee diefstallen zijn beelden van bewakingscamera’s veiliggesteld. Op 4 oktober vorig jaar reed een vrouw met haar scootmobiel naar de supermarkt aan de Dreef in Deventer. Ze zette haar voertuig op slot en bij terugkomst was het apparaat verdwenen. Op beelden is te zien dat een grijze bestelbus aan komt rijden. De bijrijder stapt uit, en stapt vervolgens op de scootmobiel. Hij start deze en rijdt hard weg.

Sleuteltje

Onderweg schampt hij een geparkeerde wagen, tot hij om de hoek verdwijnt. Volgens de politie was dit S. Hij heeft zelf een scootmobiel van dezelfde fabrikant en hetzelfde type. Het sleuteltje dat hij bij zich had, was dan ook zijn eigen sleutel. ,,Die past op elke scootmobiel van ditzelfde type. Dat heeft de zorginstantie me ook gemeld.’' Op soortgelijke wijze verdwijnen zo nog eens drie scootmobielen in dezelfde omgeving.

Geen kant op

Voor de slachtoffers waren de gevolgen groot. De vrouw die naar de supermarkt was gegaan, was vervolgens acht dagen aan huis gekluisterd. ,,Ik kon geen kant op, simpelweg omdat mijn scootmobiel weg was.’' S. wordt ook verdacht van diefstal van het leefgeld van een 90-jarige licht-dementerende vrouw die in hetzelfde wooncomplex zit als hij. Een familielid noteerde de unieke nummers van de bankbiljetten. Twee briefjes werden teruggevonden in de pot van de bingo waar S. werd aangehouden. De man ontkende. ,,Ik laat het aan mijn advocaat over’', zei hij herhaaldelijk.

De officier van justitie vond het kwalijk dat S. vooral kwetsbare slachtoffers maakte. Ze vroeg om 9 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Een van de drie diefstallen kan niet bewezen worden, vond ze. Daar was de raadsman het mee eens.

Vonnis op 6 juni.