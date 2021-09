Tour de Boer: Mountainbiker hoort problemen van Deventer boeren aan en brengt spierziekte onder de aandacht

,,Het zoontje van een vriend van mij heeft de ziekte van Duchenne, een erfelijke ziekte die de spieren aantast en verzwakt’’, vertelt Polinder. ,,Dat was mijn motivatie om geld in te zamelen voor onderzoek en een medicijn. Er is jaarlijks een race in de Ardennen voor de ziekte.’’ Maar de organisatie was niet heel duidelijk in de communicatie over wanneer de race plaats zou vinden. Dus nam Polinder het heft in eigen handen.