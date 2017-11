Tovermachines en de grote verdwijntruc in Grote K

Boven verwachting veel mensen kwamen kijken hoe de Deventer kunstenaars Lies Kortenhorst, Margot Olde Loohuis, Cecile Reijnders en Joanna Kanik met stoom en koken water een galerie aan het Grote Kerkhof in elkaar draaiden. ,,Ongelooflijk'', lacht Olde Loohuis. Om gelijk maar met de deur in huis te vallen: ,,Wie zijn pand in de binnenstad nog wil verkopen: vraag ons.''

Levendig

Want onverwacht snel is het pand, de oude saxofoonwinkel van Lies' broer Paul stond al tijden te koop, verkocht. Paul had zijn zus gevraagd het pand levendig te maken, omdat er dan meer mensen oog zouden hebben voor het karakteristieke pandje aan het Grote Kerkhof. ,,We hebben met zijn viertjes al vaker samengewerkt, dus eigenlijk was dit heel logisch. Het werd Grote K. Joanna was bovendien op zoek naar werkruimte. Zo kan de galerie ook met enige regelmaat wel open zijn. Want eigenlijk zijn we alle vier te druk om echt de Grote K te bemannen.''

Smaakt naar meer

Dat het zo snel is gegaan met de verkoop hadden de kunstenaressen niet verwacht. ,,Misschien een idee voor ieder leegstaand pand in de binnenstad”, vertellen de kunstenaressen lachend. ,,Mensen mogen zich melden hoor. We hadden niet het idee voor een galerie, maar nu je eenmaal bezig bent, smaakt het naar meer. En kunstenaars sjouwen toch altijd met hun werk. Dus dat is de moeite niet. Gaan we gewoon naar elders in de binnenstad.''

Galerie

Het is niet voor het eerst dat de vier hun krachten bundelen. Eerder deden ze al projecten en voor Kortenhorst was het een makkelijke rekensom. ,,Ik ga hier niet in mijn eentje zitten. Toen deze kans zich voordeed heb ik direct contact gelegd met Joanna, Margot en Cecile. Nu is het een werkplek voor Joanna en een galerie van ons werk geworden.”