Tractor gestolen in Schalkhaar

De tractor is zaterdag rond 23 uur gestolen. Boer Erik Groot Koerkamp had zelf niets door. Zijn buurman Robert Beltman maakte hem er op attent. Het viel hem op dat er zaterdagavond een tractor langs reed. Hij herkende de tractor van zijn buurman aan het geluid. Toen eenmaal duidelijk was dat de buurman er niet zelf mee weg was, speurden verschillende mensen in de omgeving zonder resultaat naar de tractor. Hoewel de tractor daarna onder meer nog in Wierden is gesignaleerd, ontbreekt nu ieder spoor.