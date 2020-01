Tractor kantelt bijna sloot in bij baggerwerk in Vijfhoek Deventer

Bekerhistorie GA Eagles: deze eeuw drie keer verlies tegen amateurs in beker

15:55 Go Ahead Eagles en amateurs in de strijd om de KNVB-beker. Meestal loopt het avontuur goed af, al ging het deze eeuw ook al drie keer gruwelijk mis voor de Deventer profs. Donderdagavond (aftrap 18.30 uur) wacht IJsselmeervogels in de achtste finales.