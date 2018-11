Tractor van zorgboerderij in Lettele gejat; ‘wie helpt ons aan een nieuwe?’

Bij werk- en leercentrum De Heihoeve van Dimence in Lettele is de tractor gejat. Ook in Haarlo en Harfsen werden trekkers gestolen. ,,We zijn er kapot van.‘’

Eigenlijk onmisbaar was hij, zegt Tonnie Kloosterboer van De Heihoeve over de gestolen trekker. ,,We zijn er kapot van.‘’ Begin november werkt het landbouwvoertuig gestolen. De begeleiders en cliënten van de zorgboerderij hopen nu dat er iemand opstaat die hen aan een tractor kunnen helpen, desnoods tweedehands. Kloosterboer: ,,De tractor is onmisbaar om de groenten van het land te halen. Cliënten bewerkten er het land mee en oogsten de groenten. Die worden vervolgens verwerkt in de groentepakketten voor onze klanten.‘’ Die groentepakketten zijn de inkomstenbron voor De Heihoeve.

Vakbegeleiders en cliënten hopen nu op ondersteuning van omliggende bedrijven of mensen die De Heihoeve een warm hart toe dragen. Kloosterboer: ,,Een tweedehands tractor kost toch al gauw tussen de 15.000 en 20.000 euro.‘’ Kloosterboer wijst er ook op dat er recentelijk nog meer trekkers zijn gestolen. ,,Onder meer in Haarlo en in Harfsen de afgelopen tijd. ‘’