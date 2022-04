Traditionele leegloop bedreigt GA Eagles, Oratmangoen kan voor drie jaar naar Groningen

Beoogd Deventer CDA-wethouder komt opnieuw uit Twente: Ilse Duursma

CDA-politica Ilse Duursma is de nieuwe beoogd wethouder voor de gemeente Deventer. Zij is momenteel wethouder in de gemeente Dinkelland en zou dan in Deventer huidig wethouder Frits Rorink opvolgen.

13 april