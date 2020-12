Trainer Johan van Ommen wordt bij DAVO na drie wedstrijden de deur gewezen: ‘Dat is raar’

Alle griepprik­ken uitgedeeld in Bathmen, ook die voor de mensen met een achternaam met de W

20 december Ook de mensen die achter het net visten voor de griepprik in Bathmen, hebben inmiddels de vaccinatie gehaald. ,,154 extra vaccins hebben we weten te krijgen via de regio", zegt huisarts Tjarco Ettema. ,,Dus ook de mensen met een achternaam die begon met de W of verder in het alfabet zijn nu ingeent.”