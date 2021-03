Tranen na strafeis voor dronken vader die ernstig ongeluk veroorzaakte in Deventer

Ze prikken en zitten aan je eten, maar natuur­clubs Overijssel willen toch de bijen terug de tuin in: ‘Ze zijn onmisbaar’

16 maart Ze zitten in je glas limonade, zoemen irritant rond je hoofd en in het ergste geval prikken ze je ook nog. Toch willen natuurorganisaties in Overijssel dat inwoners hun best gaan doen om de wilde bij weer terug in de tuin te krijgen. Daarom worden er deze maand 25 boxen weggegeven met spullen om de tuin weer ‘bijvriendelijk’ te maken.