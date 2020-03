Transportbedrijf uit Deventer krijgt als eerste in Europa drie sterren voor lage CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot van transportbedrijf Vos is zo laag dat het bedrijf uit Deventer is beloond met een derde Lean&Green-ster. Deze sterren worden uitgereikt door Lean & Green Europe, het Europese programma voor duurzame logistiek.

Vos Transport ontving in 2013 al de eerste ster, nadat het meer dan 20 procent CO2-uitstoot bespaarde. Vier jaar later ontving het een tweede ster. Sinds dat jaar is de vestiging in Deventer energieneutraal. Vergeleken met dat jaar heeft Vos Transport nu wederom 9,5 procent C02-uitstoot bespaard. Goed voor een derde ster.

De Lean&Green-sterren zijn in het leven geroepen om de C02-uitstoot te verminderen, om zo klimaatdoelstellingen te behalen. Op dit moment zijn er in Europa tien bedrijven met tien sterren, waarvan Vos de eerste is die in heel Europa opereert.