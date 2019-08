Trea zegt 'ja’ op overvolle Brink in Deventer als Finn haar via het filmdoek ten huwelijk vraagt

Ze wonen pas vijf weken in Deventenaar, maar van een anoniem bestaan kan sinds deze vrijdagavond geen sprake meer zijn. Na afloop van de film werden de twee uitvoerig gefeliciteerd door volslagen onbekenden. ,,Tuurlijk hebben we de film gekeken. Daar kunnen we met z'n tweetjes heerlijk van genieten. Het was een heerlijke film", zegt Trea Daling (54) de dag nadat ze ten huwelijk werd gevraagd. Ze kan zich alle details van de Le Grand Bain nog herinneren. Maar de avond begon onverwacht.

Besmuikt

,,We waren vroeg. Al om kwart voor acht. Dus we hadden een stoeltje vooraan. Even na negen gingen we nog even plassen. Alleen Finn kwam niet meer terug. Ik werd al een beetje ongerust. En toen ineens die foto op het scherm.” Finn Magendans (57) stond ondertussen besmuikt om een hoekje te gluren, met de bos bloemen die Eetcafé de Sjampetter voor hem had verstopt. ,,Kijkt iedereen natuurlijk naar je. Komt er ook nog een buurvrouw langs die zich afvraagt wat je aan het doen bent", grijnst de bijna-bruidegom.

De twee woonden de laatste tijd in Groningen, waar Trea vandaan komt. In de zes jaar die ze bij elkaar zijn, kenden ze roerige tijden. ,,We zijn beiden eerder getrouwd geweest", zegt Trea. ,,Ik 22 jaar. En heb drie zoons. Finn en ik hebben ook al twee jaar samen een bed en breakfast in Spanje gehad. Dan leer je elkaar heel goed kennen. Maar we wilden terug naar Nederland. Het ging even niet zo goed met mijn jongste. Dan kies je toch voor je kinderen.” Vinden van werk zat tegen in Groningen. Vooral het behouden van een baan. En het huis van Finns moeder in Deventer was vrij. Dus werd het Deventer. Alwaar Finn lang niet gewoond heeft, maar wel zijn wortels heeft. ,,Mijn vader was geen onbekende. De uitbater van het Ei van Columbus, en het Zout. Ik krijg regelmatig een opmerking op straat omdat ik op mijn vader lijk.”

Romantiek

Vader Magendans is in april overleden. En wat Trea niet zegt, vult Finn toch aan. De tijden waren roerig. Maar ook angstig. ,,Ik heb Trea vorig jaar bewusteloos thuis gevonden. Drie maanden lang hebben we gedacht dat ze een tumor in haar hoofd had. Het blijkt een zwelling te zijn geweest. We weten niet hoe die er kwam, maar hij is nu helemaal weg. Dan ben je wel bang. En nu dankbaar.” De twee hebben met recht bewogen jaren achter de rug. Maar de liefde voor elkaar is sterk. Dus mijmerden ze met z'n tweetjes al wel eens over trouwen. Hun eerdere huwelijken hebben de romantiek niet doen verstommen. ,,Integendeel”, vindt Trea.