Trein staat stil door boom op spoor tussen Deventer en Zutphen

Kunstenaar Jaap Nieuwen­huis: ‘Het goede nieuws: ook op je 94ste kun je nog een depressie overwinnen’

Jaap Nieuwenhuis verhuisde noodgedwongen van het plattelandse Welsum naar Deventer. In de stad donderde hij in depressies. De schilder begon weer te schilderen. ,,En het klaarde weer op.” Nu maakt hij op zijn 94ste een comeback met exposities. ,,Ik ben beter dan toen ik 80 was. Ik ga nog ieder jaar vooruit. Maar 100 worden? Alsjeblieft niet.”

3 februari