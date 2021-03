Treinreizigers in diepe slaap laten hulpverleners massaal uitrukken naar station Deventer

Drie jaar cel geëist tegen Roy van T. voor terrasaan­slag in Deventer: ‘Dit gebeurde heel bewust’

11 maart Roy van T. houdt vol dat het moment dat hij in 2019 vijf mensen op een terras in Deventer met een auto aanreed, één grote zwarte vlek in zijn geheugen is. Volgens meerdere getuigen reed de 38-jarige Deventenaar wel degelijk heel bewust op de vier mannen in, met wie hij even daarvoor in een vechtpartij verwikkeld was. Ook de aanklager denkt dat de terrasaanslag op de Keizerstraat een bewuste actie was en eiste een gevangenisstraf van drie jaar.