Treinverkeer Deventer - Almelo urenlang plat na aanrijding

KAART | Zorgelijke cijfers in heel Oost-Nederland, Putten scoort ondanks daling het slechtst

17:36 Na twee dagen van een daling in het aantal corona-besmettingen is er vandaag weer een toename te zien. In de Afgelopen 24 uur werden er bijna 600 meer nieuwe positieve tests gemeld dan gisteren. In Oost-Nederland is het aantal besmettingen vrijwel gelijk aan gisteren, maar in Flevoland zijn de cijfers alarmerend.