Treinverkeer Deventer-Rijssen weer op gang na aanrijding; onderzoek station Enschede afgerond

Een perron in Enschede werd rond 16.45 uur door politie en brandweer afgesloten en met schermen afgezet. Een forensisch team onderzocht hier een trein uit de richting van Deventer, die eerder op de dag in botsing kwam met een persoon.

De aanrijding tussen Deventer en Rijssen is waarschijnlijk pas later ontdekt, waardoor er mogelijk nog lichaamsresten of sporen op de doorgereden trein zaten. Dat werd onderzocht door een team van zeker tien agenten op het Enschedese station.