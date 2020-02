Treinverkeer tussen Deventer en Rijssen hervat na overwegstoring

Ziekenhui­zen willen boek van Tess (24) om astma uit te leggen aan kinderen

10:44 Tess Bosch (24) wil graag kinderarts worden. En als de arts in opleiding iets niet snapt, tekent ze het. Haar hele leven al. Dus toen ze in haar co-schappen in het Deventer Ziekenhuis hele kleine kinderen tegenkwam die astma hadden maar het niet begrepen, was het antwoord simpel: Tess tekende het. Ziekenhuizen uit het hele land willen nu haar boek.