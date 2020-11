Treinverkeer tussen Olst en Deventer na aanrijding weer hervat

Fietsster onderuit op gladde brug in Deventer Vijfhoek

17:38 Een fietsster is dinsdagmiddag onderuit gegaan op het Simon Meeuwspad in de Vijfhoek in Deventer. De fietsbrug bestaat in het midden uit roosters, die glad worden bij regen of vorst. De vrouw had dat onvoldoende in de gaten.