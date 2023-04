Triatlon rond Zandweteringpark in Deventer is ‘compact’ en ‘geschikt voor iedereen’

Met video In Deventer kerk word je meegenomen op een reis door de (Hanze)tijd: ‘Je moet echt even bijkomen’

Het ontstaan van de IJssel, de jaarmarkten, Geert Groote, de Zwarte Dood, het einde van de glorietijd. Wie de Oude Mariakerk binnenloopt, wordt meegenomen op een reis door de tijd. En dat is precies wat Elise van der Linden en Johanneke ter Stege willen bereiken met hun visuele vertelling van de Deventer Hanzegeschiedenis. ,,We hopen dat mensen zich écht even in een andere tijd wanen.’’