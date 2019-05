Tributebands Amy Winehouse en Bruce Springsteen op Deventer Brink

Buren filmthea­ter en gemeente Deventer nog lijnrecht tegenover elkaar

9:00 Directe buren van het in aanbouw zijnde filmtheater Mimik (voorheen bekend als Viking) in Deventer houden hun bezwaren tegen het bouwplan overeind, ook nu de voorgevel waarschijnlijk alsnog de oorspronkelijk bedoelde bouwhoogte krijgt. ,,Wie verzekert ons dat we geen geluids- en geuroverlast krijgen?”