Trimenzo vraagt faillissement aan, zorgcentra in Voorst en Twello in andere handen

OP RAPPORT Wankele defensie GA Eagles zorgt voor onrust in rest van ploeg

12:04 De terugkeer naar de zaterdag, primetime op nationale televisie, zal Go Ahead Eagles nog wel een tijdje heugen. Op een vreemde voetbalavond tegen Excelsior, boordevol fouten, slordigheden en bergen kansen, wreef de ploeg van trainer Jack de Gier zich in de handen met de late gelijkmaker (2-2) na een zwakke tweede helft. Toch knaagde in het Deventer kamp het gevoel dat er meer mogelijk was geweest. Natuurlijk is er meer dan genoeg ruimte voor verbetering, maar ook de aanknopingspunten zijn legio voor de strijdlustige formatie van De Gier.