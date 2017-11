Trio aangehouden bij inbraak in Deventer woning

Geen enkel gemor over Zwarte Pieten Festival Colmschate

5:13 Op de site van het winkelcentrum in Colmschate staat voor het weekeinde een 'Koopzondag & Pieten Festival' aangekondigd. Is de organiserende winkeliersvereniging afgestapt van de naam Zwarte Pieten Festival? Daar is geen sprake van, zo blijkt uit een reactie van winkelcentrummanager Alex Hogeslag.