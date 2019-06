Tropische temperaturen, dus ijssalon in Wilp wederom dicht

Het is niet voor het eerst dat het ijssalon dicht zit terwijl het buiten snikheet is. Vorig jaar moest eigenaar John van der Vlag nadat hij koud een paar maanden open was eind juli zijn zaak sluiten omdat het te warm was voor het ijs. Het pand aan de Rijksstraatweg ligt op het zuiden waardoor de temperatuur binnen al snel richting de 40 graden loopt. Van der Vlag kon daardoor de kwaliteit van het ijs niet waarborgen.

De eigenaar voelde de tijdelijke sluiting vorig jaar in zijn portemonnee, maar stelde dat de kwaliteit van het ijs de hoogste prioriteit had. Die kon hij niet waarborgen. Daarom voorzag hij dat in de toekomst een stevige airco of een andere plek voor de koelmotor uitkomst moest bieden. Dat is nu nog niet van gekomen, waardoor liefhebbers van Mario’s IJssalon nog tot donderdag moeten wachten.