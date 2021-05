Trots als een pauw op vernieuwd Deventer Vogeleiland: ‘Echt weer een bezoekje waard’

video Wilp verliest zijn snackbar; Harrie en Wilma na 26 jaar De Pitstop met pensioen. ‘We wilden ervoor vechten’

30 april Wat minder móeten en wat meer mógen, daar zijn Harrie (66) en Wilma Overmaat (63) wel aan toe. Al 26 jaar bestieren zij samen snackbar De Pitstop in Wilp. Met de nadruk op ‘samen’, want in al die jaren hebben ze slechts een paar uurtjes hulp gehad van een derde. Het is het einde van een tijdperk. ,,Hectisch, zwaar en moeilijk’’, zo omschrijft Harrie Patat, zoals iedereen hem noemt, de laatste dagen als snackbareigenaar.