Trots en verbaasd ziet Nuala van der Plas (84) wat haar dochter teweegbrengt: ‘Ik ben soms wel bezorgd’

Met videoZelf was ze acht jaar wethouder voor het CDA in Deventer, nu kijkt ze met verbazing en trots hoe haar dochter als een orkaan door de gevestigde politieke orde raast. Nuala van der Plas (84) stond deze week figuurlijk én letterlijk naast haar dochter. ,,Caroline”, zegt ze met haar Ierse rollende ‘r’, ,,is op tv niet anders dan thuis. Bij haar is het altijd ‘what you see is what you get’.