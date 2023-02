Trouwplannen? Zet dit uitje even in je agenda

Hapje, drankje, bootje varen

Tijdens dit trouwinspiratie evenement kun je terecht voor alles wat jouw huwelijksdag zo bijzonder maakt. Je maakt kennis met bijna dertig lokale en regionale leveranciers, zij presenteren zich in de Zwarte Silo aan de Zuiderzeestraat 2 in Deventer. Je wordt ontvangen met een hapje en een drankje en de entree is gratis. Er is zelfs gratis kinderopvang beschikbaar en je kunt elk heel uur met de Havensloep Deventer mee voor een rondvaart. Tot slot kun je live muziek en een goodie bag verwachten. Hallo voorpret!