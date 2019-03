Truckers weten wat wachten is. Maar de brexit? ‘Straks staan we zes uur stil bij de grens...’

Zondag 16.30 uur , een zeiknat bedrijfsterrein van Vos Transport in Deventer. Vrachtwagenchauffeur Peter Roroa (58) heeft de lading - dik twintig pallets met vaten vloeistof van duizend liter voor bouwmaterialenbedrijf Knauf in Eastchurch (Kent) - stevig vastgezet met sjorbanden. Want het waait hard en de lading is kostbaar.

Roroa heeft, als oudgediende bij Vos, een vaste vrachtwagen. Hij reed in een jaar of vier tijd al een slordige 425.000 kilometer met de rode Daf-truck. Binnenkort is de Daf aan vervanging toe. Peter is benieuwd wat hij dan onder zijn kont krijgt. Een vaste vrachtwagen heeft nogal wat voordelen, weet hij. Op pad besteed je immers al gauw 18 uur per etmaal in de cabine; achter het stuur of gestrekt, op het bedje achter de twee stoelen.