Tunnel bij station Colmschate bijna open

Burgemees­ter: Twen­te-fans zijn in Enschede gebleven

17 november Supporters van FC Twente die mogelijk in Deventer letterlijk de strijd wilden aangaan met fans van GA Eagles zijn in Enschede gebleven. Dat is de conclusie die waarnemend burgemeester Ron König iets voor 23 uur durft te trekken. Er zijn geen Twente-aanhangers teruggestuurd naar Enschede en omstreken.