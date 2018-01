Tunnel schuift in het weekend na Hemelvaart onder spoor Colmschate

Met de tunnel verbetert de doorstroming voor verkeer tussen Colmschate-zuid en noord (met de Vijfhoek). Bovendien wordt de uitstraling en het comfort van het station aangepakt. Er komt een overkapping boven de perrons, die straks boven de tunnel liggen.



In een grote bouwput van vijftig bij vijftig meter, een meter of vijf in de grond gelegen, werkt aannemer Van Spijker Infrabouw momenteel hard aan de bouw van de tunnelbak. ,,Dat gebeurt terplekke, het is geen prefabwerk’’, aldus uitvoeringsbegeleider André Boer van ingenieursbureau Iv-Infra.



In het weekend na Hemelvaart is er geen treinverkeer bij Colmschate. In drie dagen tijd wordt de plek waar de tunnel komt te liggen uitgegraven, wordt de tunnelbak op z’n plek geschoven en het spoor weer aangelegd. ‘s Ochtends op maandag 14 mei rijdt de eerste trein over de tunnel.