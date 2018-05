Tunnelbak van 5 miljoen kilo met 1,5 meter per uur naar z'n plek in Colmschate

video Oorzaak allesver­woes­ten­de brand Twello waarschijn­lijk niet te achterha­len

17:42 Hoe en waar precies de grote brand van zondagnacht in Twello is ontstaan, blijft waarschijnlijk altijd onduidelijk. Er is zoveel verloren gegaan in de vlammenzee en bij het nablussen ervan, dat sporen achterhalen niet meer te doen zou zijn. Dat zegt Robert Spijkerman, woordvoerder van de Veiligheidregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG).