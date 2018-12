Turks barbecuerestaurant opent aan Zandpoort Deventer

Prins Bernhard­sluis nog niet open, IJsselwa­ter stijgt minder snel dan verwacht

12:06 De voorzichtige prognose van de gemeente Deventer dat de Prins Bernhardsluis in de loop van donderdagochtend weer open kan, is te positief gebleken. Het waterpeil van de IJssel stijgt minder snel dan dat Rijkswaterstaat woensdag voorspelde. De ondergrens van 1.06 meter boven Normaal Amerdams Peil bij de veerpont aan de Welle is nog niet bereikt.