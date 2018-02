Turks consulaat in Deventer al maanden zonder 'generaal'

Nog één keer schaatsen op natuurijs deze winter? 'Hoopvol, maar nul garantie'

11:22 Het is erop of eronder deze week. Waarschijnlijk voor de laatste keer deze winter mag Oost-Nederland hopen op schaatsen op natuurijs. Meteoroloog Marco Verhoef van Weerplaza sluit niet uit dat eind deze week de ijzers weer kunnen glijden. ,,De vooruitzichten zijn hoopvol, maar er is nul garantie.’’