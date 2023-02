Turks Consulaat in Deventer opent condoleanceregister: ‘Aardbeving heeft ons diep geraakt’

MET VIDEO Forse rookgeur rond voormalig ziekenhuis Deventer na ‘rare brand’: ‘Het is toch geen weer om buiten te zitten’

Op het terrein van het voormalige St. Jozef ziekenhuis in Deventer is vannacht brand uitgebroken. Niemand raakte gewond, maar de brandweer is urenlang bezig geweest met de bestrijding. Er werd gezocht naar ‘verdachte personen of voertuigen’ en zaterdagochtend vroeg de politie omwonenden om camerabeelden, maar er zijn nog geen concrete aanwijzingen dat de brand is aangestoken.

4 februari