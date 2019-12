Turkse familie uit Deventer verlaat tijdelijk huis na tweede ‘vuurwerkaanslag’

Video Speciaal­zaak in speelgoed: Apeldoorn­se Intertoys speelt weer mee

10:35 Speelgoedketen Intertoys heeft een roerige periode achter de rug. Na een faillissement in het voorjaar was er een doorstart waarbij bijna de helft van de winkels dicht ging. Ook boven de vestigingen in Apeldoorn, Twello en Epe pakten zich donkere wolken samen. Maar dankzij ondernemersfamilie Viester zitten de speelgoedzaken weer in de lift.