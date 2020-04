Tussen de bank en de kamerplanten stevig in de pedalen in Deventer wielercompetitie

Aan de competitie deden via software Zwift gisteravond ongeveer 200 wielrenners mee. Van regionale verenigingen uit Apeldoorn, Deventer, Raalte en Zutphen, maar ook internationale renners. ,,In Nederland mogen we nog gewoon naar buiten, maar in sommige andere landen hebben renners die mogelijkheid niet. Het was een keiharde koers. We hebben een app om tactieken te bespreken, maar daar had ik geen puf voor. Uiteindelijk vond ik een groepje van zo’n 20 man en dan is het iets makkelijker vol te houden.”