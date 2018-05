Twaalf jaar cel voor Grietje B. na moord op haar man Lauwie van Lies

Grietje B. (58) is vanmiddag door de rechter in Zwolle veroordeeld tot 12 jaar cel voor de moord op haar partner Lauwie van Lies in Deventer. Volgens de rechter ging het om een weloverwogen daad en niet om een ongeluk, zoals ze zelf altijd beweerd heeft.

Lauwie van Lies werd vorig jaar in de nacht van 1 op 2 april doodgeschoten in zijn woonwagen. Het slachtoffer werd door vier kogels geraakt: drie in de borst en één in het hoofd. Technisch onderzoek wees uit dat er van dichtbij geschoten is. De politie pakte nog diezelfde nacht de partner van Van Lies, Grietje B. (58), op.

Zij was aanwezig in de woonwagen en was door andere bewoners van het woonwagenkamp opgesloten in de slaapkamer. B. had even daarvoor via de app aan een familielid opgebiecht geschoten te hebben. De vrouw belde geen ambulance voor haar partner. ,,Omdat ik geen beltegoed had”, verantwoordde ze zich twee weken geleden voor de rechter.

Ongeluk

B. heeft altijd volgehouden dat ze maar tweemaal heeft geschoten. Dat zou bovendien per ongeluk zijn gebeurd. Het wapen, dat ze gepakt had om 'Lau' te laten schrikken, ging volgens haar af tijdens het lopen. Een verklaring voor het feit dat Van Lies nog tweemaal geraakt werd, had ze niet.

De rechter gelooft niets van dat verhaal en stelt dat B. zelf viermaal de trekker overhaalde. Ze deed dat volgens de rechter weloverwogen. Ze liep rustig naar de kamer waar Van Lies zat en rende niet. Bovendien is het volgens de rechter niet mogelijk om viermaal per ongeluk te schieten, omdat er best wat moeite moet worden gedaan om de trekker van het wapen over te halen.

Pistool

Volgens B. werd ze jarenlang mishandeld door haar levenspartner. Hij zou meerdere malen een pistool op haar hoofd hebben gezet. Ook die fatale avond in april, zo stelde ze bij de rechter. ,,Maar dit keer was het anders. Ik zag het aan zijn ogen. Hij wilde me écht doodmaken.” De officier liet overigens weten dat er geen bewijzen zijn voor de beschuldigingen van B.

Bij de reconstructie van het misdrijf werd duidelijk dat B. niet goed wist, of net deed alsof ze niet wist, vanaf welke plek de kogels waren afgevuurd. Justitie heeft ook drie andere verdachten dan B. onderzocht. Maar die hadden volgens de aanklager en de rechter allemaal een sluitend alibi.