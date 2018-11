Twaalfde plaats voor Deventer Ziekenhuis: ‘Maar niet achterover leunen’

ziekenhuis top 100Een relatief goede score voor het Deventer Ziekenhuis in de jaarlijkse Ziekenhuis Top 100. DZ staat op plaats 12 in de ranglijst van de 26 topklinische ziekenhuizen in Nederland, een van de betere scores in de regio.

De beide Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen staan immers op plek 18, terwijl Isala in Zwolle op plaats 15 van de topklinische ziekenhuizen bivakkeert. Medisch Spectrum Twente in Enschede staat op plek 24. Rijnstate in Arnhem doet het met plaats 5 wel een stuk beter.

Woordvoerder Erick van Zijl van het Deventer Ziekenhuis vindt de lijst echter van 'beperkte waarde'. ,,Deze ranglijst geeft geen volledig beeld van je kwaliteit. Voor ons geldt: of we nu bovenin of onderin eindigen, we willen niet tevreden achteroverleunen. Goede zorg is voor ons namelijk nooit af. Daar werken we iedere dag keihard aan, zodat patiënten kunnen rekenen op de beste, persoonlijke zorg. Dus we blijven onderzoeken hoe we de kwaliteit van onze zorg verder kunnen verbeteren. En als we iets verbeteren, willen we ook graag weten of onze patiënten dit waarderen. Dit past bij onze ambitie, en we schakelen voor de komende jaren dan ook graag nog een tandje bij."

Lees verder onder de kaart.

Indicatoren

De ranglijst is samengesteld op basis van indicatoren die het ziekenhuis zelf heeft verzameld en aangeleverd. ,,En dat zijn voor ons heel belangrijke indicatoren, omdat we ze iedere dag gebruiken om de kwaliteit van zorg te verbeteren.''

Neem een van de indicatoren: de oncologie. Op dat gebied heeft het Deventer Ziekenhuis niet alles in huis, maar wat het ziekenhuis doet, doet het over het algemeen wel vrij goed. DZ voldoet met 171 operaties bij darmkanker ruimschoots aan het minimumaantal van 50 per jaar. Het percentage patiënten dat overlijdt na complicaties na een darmkankeroperatie ligt er laag, het ziekenhuis hoort hiermee bij de 10 procent best scorende instellingen op dit onderdeel.

Wel ligt in Deventer het percentage borstkankerpatiënten dat binnen vijf weken aan chemotherapie kan beginnen relatief laag.

Het aantal infecties na het plaatsen van een knie- of heupprothese ligt in het Deventer Ziekenhuis wel relatief hoog. Op dit gebied hoort het ziekenhuis bij de 10 procent slechtst scorende ziekenhuizen.

De Ziekenhuis Top 100 maakt voor het eerst onderscheid tussen algemene- of streekziekenhuizen en topklinische centra. Topklinische ziekenhuizen richten zich op complexe operaties en behandelingen, streekziekenhuizen verrichten vooral basiszorg. Vorig jaar eindigde DZ op plek 46, maar toen werd er nog geen onderscheid gemaakt.