Twee aanrijdingen op hetzelfde moment in Deventer

De fietser werd door een auto geschept bij de rotonde die de Leonard Spingerlaan verbindt met de Duikerstraat, ter hoogte van kinderboerderij De Ulebelt in wijk De Vijfhoek. Het slachtoffer werd behandeld in de ambulance. Hoe de fietser eraan toe is, is niet bekend. De bestuurder van de auto hield slechts schade aan zijn voertuig over. De fiets lag in de kreukels.