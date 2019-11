Twee arrestaties na spuiten met pepperspray aan Laboratoriumplein in Deventer

Devente­naar Cemal over gestaakt programma De Villa: ‘We werden niet volgegoten met alcohol’

13:00 Deventenaar Cemal Bilge (25) begrijpt dat De Villa per direct door RTL van de buis is gehaald. Bilge was te zien in de tweede aflevering van de realityserie. Van ‘ernstige misstanden’ - de reden waarom het programma is gestaakt -heeft hij zelf niets meegekregen, zegt hij. ‘Ik ken Steve bovenal als een nette jongen.’