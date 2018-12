Twee fietsers vlak na elkaar aangereden op dezelfde rotonde in Deventer

OM eist 5 jaar cel voor ramkraak en inrijden op politieau­to op A1 bij Bathmen

10 december Yassine C. (27) uit Den Haag heeft een strafblad dat meer pagina’s telt dan hij oud is en gaat daar als het aan officier van justitie Ludy Guest ligt nog een paar aan toevoegen. Zij ziet C. het liefst voor 5 jaar achter de tralies verdwijnen voor de mislukte ramkraak op de Albert Heijn in Delden en een frontale botsing met een politieauto op de A1 bij Bathmen afgelopen januari.