Twee gewonden na steekpartij in Deventer

MET VIDEO Week lang afzien voor treinreizi­ger van en naar Deventer, maar er is ook goed nieuws

Door ingrijpende werkzaamheden in Deventer is per vandaag al het inkomende én uitgaande treinverkeer liefst een hele week gestremd. Dat komt niet vaak voor, de omvang van de klus is dan ook groot. Voor zeker 10 miljoen euro verspijkert ProRail het Deventer spoor.

16 oktober