Twee jaar na dato ontvangt Devinco Koninklijke Erepenning voor het 100-jarig bestaan

Deventer horeca wil permanent grotere terrassen, ook na corona

De grotere terrassen vanwege corona smaakt de horeca in de Deventer binnenstad naar meer. Namens kroegen en restaurants ligt er een aanvraag bij burgemeester en wethouders om, als het coronavirus de wereld uit is, permanent meer vierkante meters toe te staan. Niet iedereen is blij met het verzoek. De vereniging voor bewoners in het stadscentrum peilt de meningen.

30 oktober