Twee keer raak in Deventer: na brand bij school gaat een auto vlakbij in vlammen op

‘Beste Saabmon­teur van Nederland’ hangt na 50 jaar zijn gereed­schap aan de wilgen: ‘Saab is aan zijn einde, en ik ook’

Wil je je dierbare Saab laten repareren? Dan weten echte liefhebbers dat deze in goede handen is bij automonteur Gé Kamphuis (66). Van heinde en verre reizen autobezitters naar Deventer voor een grote of kleine beurt van de Deventenaar. Met een reputatie als ‘beste Saabmonteur van Nederland’, is dat wel begrijpelijk. Toch moeten Saabfanaten nu op zoek naar een andere specialist. De Deventenaar gaat na vijftig jaar sleutelen met pensioen. ,,Jammer, maar het is een keer klaar.”

