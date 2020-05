Twee mannen midden in de nacht zwaar mishandeld in Deventer: welke passant seinde met z’n lichten?

Verpleeg­hui­zen in Deventer en Salland: geen spontaan bezoek aan opa en oma vanaf maandag

12:34 Verpleeghuizen in Deventer en Salland hanteren vanaf maandag, als na ruim twee maanden coronalockdown, bezoek aan bewoners weer is toegestaan, per locatie wisselende regels. Spontaan bezoek is sowieso nog niet mogelijk.