Twee mannen opgepakt na steekpartij Deventer, beelden van vechtpartij opgedoken die er aan voorafging

videoEr zijn beelden opgedoken van de vechtpartij die gisteravond aanleiding was voor het steekincident aan de Kapjeswelle in Deventer. Een 34-jarige man uit Soesterberg is opgepakt voor het neersteken van drie mensen. Ook een van de slachtoffers van het steekincident uit Deventer is opgepakt.