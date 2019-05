Twee minuten stil in bioscoop of restaurant: ‘We zetten film stop, of bezoekers het nou leuk vinden of niet’

Het bioscoopscherm van de Zutphense bioscoop gaat vanavond tijdens de Amerikaanse superheldenfilm Avengers: Endgame twee minuten op zwart. Daarmee wil de bioscoop stilstaan bij het oorlogsleed tijdens de Tweede Wereldoorlog. ,,We doen dit ieder jaar op dezelfde manier. We kondigen het aan. We zetten alles even stop. Of bezoekers het nou leuk vinden of niet, we willen het respecteren. Ik verwacht dat mensen het wel respecteren. Het is al jaren goed gegaan namelijk’’, zegt Cynthia Marras van Cinemajestic Zutphen.

Bij de ‘buren’ van bioscoop VUE in Deventer wordt iedereen die om 20.00 uur in de foyer is, in aanloop of in de pauze van een film, opgeroepen twee minuten stil te zijn. Bezoekers van films die om 20.00 uur nog draaien, moeten vooral zelf even op hun telefoon of horloge kijken om de gedachten naar oorlogstijden te laten gaan. ,,Dat is landelijk beleid, ons hoofdkantoor maakt het programma. Maar we gaan er wel vanuit dat mensen zelf stil zijn, we geven het op verschillende plekken wel aan’’, zegt Kalle Dijkkamp namens de Deventer bioscoop.

Restaurants

Waar in restaurants meestal gezellig gebabbeld wordt, gaan bij Grand café Neuf in Raalte om 20.00 uur op verzoek van het personeel de kaken even op elkaar, zegt Ingeborg Rijnders. ,,Iets voor 8 uur vragen we mensen even stil te zijn, uit respect voor overledenen. Daar wordt altijd gehoor aan gegeven. Wel werden we deze week gebeld of we open zijn.’’

Jack Hanna van La Porta verwacht rond het moment van de dodenherdenking weinig gasten in zijn pizzeria-steakhouse. Wel is het personeel rond die tijd twee minuten stil. ,,Rond die tijd hebben we zo'n drie bezorgers op pad. Ik verwacht van hen dat wanneer ze op straat zijn, ook even stil zijn.’’

Thuisbezorgd.nl